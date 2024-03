Camaiore Strada chiusa. Fdi: "Risposte chiare"

Fratelli d’Italia chiede "risposte chiare" in merito alla situazione di via Balza Fiorita, la strada comunale di Santa Lucia chiusa per motivi di sicurezza dopo che un abbassamento del terreno ha spezzato di netto la carreggiata. "La strada è la via diretta per raggiungere Sant’Anna di Stazzema e il Parco nazionale della pace, con 50mila visitatori l’anno e scuole da tutta Italia – sottolinea il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, assieme a Marina Staccioli (coordinatrice dei dipartimenti regionali), Caudia Bonuccelli (consigliera a Camaiore) e Federica Canci (Fdi Stazzema) –; già nel 2013, la Regione mise a bilancio un milione e mezzo, costituendo un accordo di programma per far partire i lavori. Fu riconosciuto l’importante ruolo della strada per il raggiungimento di un sito che ha valenza internazionale, a fronte di una viabilità comunale inadeguata ad accogliere visitatori". Le criticità della strada non son rimaste sulla carta: sabato scorso la via si è spezzata e nella notte tra domenica e lunedì ha subìto un ulteriore cedimento.

Per questo, Fdi ha presentato un’interrogazione in Regione: "A questo punto, visti i ritari, la disattenzione, gli appelli inascolati dei Comuni e la centralità della strada – sottolinea Fantozzi – chiediamo alla Regione se intende aprire un tavolo di collaborazione tra gli enti interessati e stanziare risorse per garantire la manutenzione della strada interessata dalle note criticità. E anche quante risorse sono state stanziate dal 2012 ad oggi, per quali interventi e quali lavori sono stati fatti".