Camaiore Sparano a un gatto Il micio è stato ferito a una zampa

Sparano a un gatto e lo feriscono gravemente a una zampa: il proprietario sporge subito denuncia ed indaga per scovare il colpevole. E’ accaduto ieri mattina al povero Alex, un bel felino domestico bianco e nero, buonissimo e coccolone: il proprietario, Bruno Serafini, autista di pullman molto noto, lo ha denunciato sui social. Abita con la moglie sulla prima collina di Camaiore: ieri mattina dopo le 9, quando Bruno e Gabriella erano ancora a casa, qualche malvivente ha esploso un colpo di pistola contro Alex che era uscito quatto quatto, dirigendosi, come d’abitudine, lungo la via Monticello dove si affaccia l’abitazione: che si tratti di proiettile vero e proprio è stato accertato dal veterinario di fiducia che lo ha estratto subito dopo dalla zampa del gatto. Poteva davvero andare peggio: chi ha sparato al micione, certamente aveva intenzione di farlo fuori e, per fortuna, ha sbagliato la mira, mancando gli organi vitali. "Alex è un gatto non buono ma di più - assicura il Serafini - A che punto siamo arrivati oggi, ho sporto denuncia ai Carabinieri".