Camaiore Sicurezza sul lavoro, il consiglio dà l’ok all’osservatorio

È stata approvata la mozione presentata dalla consigliera comunale della lista ’Camaiore Popolare’ Arianna Lombardi per l’istituzione di un Osservatorio sovracomunale per la sicurezza sul lavoro in Versilia. "Dopo Forte dei Marmi e Massarosa, dunque, anche il comune di Camaiore aderisce al progetto dell’osservatorio, nonostante l’astensione dei consiglieri di centrodestra – commenta Lombardi –; come recita il testo della mozione, è importante che le istituzioni facciano la loro parte nella prevenzione delle malattie professionali e delle morti sul lavoro. Il nostro territorio di recente ha visto la morte di due giovani lavoratori a distanza di poche settimane: è importante non rimanere indifferenti e non lasciare sole le famiglie nel dolore ma attivarsi per la prevenzione e soprattutto contribuire alla sensibilizzazione per una cultura della sicurezza sul lavoro".