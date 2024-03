Camaiore Si riunisce il consiglio. Si vota per tutelare gli animali

Si riunisce oggi alle 18 nella sala ’Pierantonio Graziani’ il consiglio comunale di Camaiore. Cinque i punti all’ordine del giorno: oltre che sulle comunicazioni e sulle attività produttive, il consiglio metterà sul tavolo un problema sentito come quello della tutela degli animali. Nello specifico, la consigliera Cinzia Romboni di Fratelli d’Italia illustrerà una mozione sulla "Istituzione della figura del garante per la tutela degli animali del comune di Camaiore e la creazione di uno sportello per la tutela degli animali": un impegno in due direzioni dunque per migliorare le condizioni di vita degli animali d’affezione e non solo che gravitano attorno alla nostra quotidianità. A seguire, si parlerà di un altro tema ’caldo’, quello dei trasporti: i gruppo consiliare di Fratelli d’Italia propone congiuntamente una mozione sulla "Gara regionale per il trasporto pubblico", mentre il consigliere Nicola Salvini (lista Rinnovamenti) metterà sul tavolo una mozione per il "Ripristino e il miglioramento del servizio di trasporto pubblico tra l’aeroporto di Pisa e la costa", in chiave dunque turistica.