Camaiore "Si cancelli la proroga". Azienda del nord vuole un bagno

Solo un fuoco di paglia o un effetto-domino in arrivo per tutta la Versilia? Il fatto è che la "Società servizi" di Anzano del Parco (Co) ha scritto all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) chiedendo che il comune di Camaiore annulli la proroga delle concessioni balneari al 30 settembre 2027 e proceda con un’evidenzia pubblica "per garantire trasparenza ed equa concorrenza". La società ha messo gli occhi su una concessione balneare di Lido di Camaiore, ma nonostante la proroga al 2027 sia stata decisa dal governo, sostiene che recenti sentenze del Tar e del Consiglio di Stato abbiano definito "anti-concorrenziali" e "non garanti dei principi di imparzialità" le procedure seguite dal Comune, tanto da metterne in dubbio la legittimità. "Invitiamo l’Agcm – scrive la ’Società servizi’ – a revocare le concessioni prorogate e ad avviare le procedure competitive di riassegnazione delle concessioni nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità".