Camaiore "Senz’acqua da 25 anni". La battaglia di un novantenne

Un’odissea infinta. È quella di un anziano signore di 90 anni che lotta per un servizio necessario, ma che non riceve ormai da troppo tempo: l’acqua. Vive da più di 25 anni tra Monteggiori e la Culla: sono anni che si lamenta con la società che fornisce il servizio idrico nell’area, senza però che venga data una soluzione. Nonostante la voce squillante, il novantenne ha diversi problemi di salute tra cui problemi respiratori e il diabete: nonostante ciò non si arrende. "È necessario trovare una soluzione", tuona. La voce è squillante, lui molto agitato: dichiara di aver fatto presente di questa situazione anche al sindaco di Camaiore, senza però essere realmente ascoltato. Un’ultima strada di protesta adottata dall’uomo è quella di smettere di pagare le bollette: "è inutile pagare regolarmente un servizio che in realtà mi è stato tolto da molto tempo. Guarda caso, pero, ai turisti l’acqua non manca mai" È arrabbiato e stanco, chiede e pretende una soluzione a un disagio che subisce da troppo tempo.