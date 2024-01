Camaiore Scontro su progetti universitari

Il sindaco Marcello Pierucci replica a Fabio Pezzini, ex primo cittadino, che vedeva ‘troppa ingerenza’ nei progetti cittadini da parte dell’Università di Firenze a discapito di professionisti o enti locali. “Sono davvero basito – afferma Pierucci – su quanto espresso dal mio predecessore degli anni ‘80: noi seguiamo le regolari procedure sancite dalle leggi. Questo pensiero del dottor Pezzini offende il lavoro degli studenti, un lavoro ottimo e non gravoso a livello economico per il Comune”. Gli studenti universitari hanno redatto il progetto del Palazzo Littorio del capoluogo per essere poi ceduto dal Demanio a Camaiore. “Un costo di circa 5.000 euro – aggiunge Pierucci – per un progetto regolarmente affidato e ben redatto. Quali altri progetti sono curati dall’Università di Firenze? Non capisco e non accetto illazioni. Per l’Arlecchino non esistono affidamenti all’Università“. Tre anni fa era stato affidato un progetto alla stessa Università per la revisione del centro storico, che ne avrebbe un gran bisogno, di cui adesso non si sa più niente. Ma il sindaco era Alessandro Del Dotto e Pierucci era assessore ai lavori pubblici.

I.P.