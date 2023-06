Camaiore Rifiuti nel mirino di FdI "Viene privilegiato solo Lido"

"L’ecomobile doveva essere estesa a tutto il territorio comunale". La proposta arriva dalla consigliera di Fratelli d’Italia Cinzia Romboni. "La sporcizia per le strade, i sacchetti dell’immondizia che non vengono raccolti, i problemi di igiene pubblica in estate diventano ancora più evidenti e coinvolgono tutto il territorio comunale, a partire dal centro storico. Invece anche per la stagione 2023 i pochi interventi sono limitati esclusivamente a Lido – commenta –: il centro di raccolta mobile, infatti, è stato attivato anche quest’anno solamente per la frazione rivierasca, creando una vera e propria disparità. Forse l’Assessore all’ambiente Sara Pescaglini non si ricorda la sporcizia nel centro storico, i sacchetti esposti a ridosso delle attività, i cattivi odori: la invitiamo a prendere provvedimenti ed estendere l’ecomobile a tutto il territorio: tutti i cittadini e i turisti hanno diritto agli stessi servizi, a un territorio pulito e decoroso".