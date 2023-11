Camaiore Raccolta porta-a-porta. Via al ritiro delle forniture di sacchi

Da lunedì al 16 dicembre, le utenze domestiche del territorio comunale (munite di tessera sanitaria) potranno ritirare la fornitura annuale dei sacchi per la raccolta differenziata porta a porta per il 2024. Saranno attivi quattro infopoint. A Camaiore, il locale ex Eca (di fianco al palazzo comunale), sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19; martedì e giovedì dalle 9 alle 14. A Lido, alla Galleria Europa, sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 14 alle 19. A Capezzano, al teatro San Michele, sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14; martedì e giovedì dalle 14 alle 19 (e chiuderà il 15 dicembre, non il 16). A Orbicciano, la biblioteca comunale sarà aperta dalle 9 alle 14 solo il sabato. La fornitura potrà essere ritirata direttamente dall’intestatario della Tari presentando la tessera sanitaria, oppure da altro componente del nucleo familiare (munito di tessera sanitaria dell’intestatario), o ancora presentando la lettera Tari inviata dall’amministrazione lo scorso anno.