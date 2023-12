Camaiore Prevenzione dei roghi. Nuova vasca antincendio alle Gore

Una nuova vasca antincendio a Valpromaro: affidato un incarico esterno per la realizzazione del progetto. Nessuno dimentica i potenti roghi che hanno ferito le Seimiglia nell’estate dello scorso anno durante l’estrema siccità: adesso, nell’ottica di garantire la massima prevenzione verso fenomeno di questo tipo, sarà eseguita una vasca ad hoc in località Le Gore di Valpromaro, proprio vicino ai luoghi dove le fiamme imperversarono fino a far evacuare il paese intero. Non essendoci professionisti e tecnici esperti in tale settore di progettazione in Comune, con una determina del dirigente della Protezione civile è stato dato l’incarico all’ingegner Riccardo Feliciani, che ha presentato un progetto di notula da oltre 6mila euro compresa Iva. Tale opera rappresenta peraltro una necessità primaria data la fragilità del territorio specie nella stagione calda e ventosa dove la possibilità di accedere ad una vasca fornita è un dovere pubblico.