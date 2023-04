Camaiore Premio "Belluomini", iscrizioni aperte per la giura

Continuano le iscrizioni alla giuria popolare della 35ª edizione del Premio Letterario Camaiore "Francesco Belluomini" 2023. Ogni cittadino che risiede o lavora a Camaiore può iscriversi entro il 30 giugno. La giuria è formata da 50 membri: sette studenti vincitori della rassegna "La Poesia dei Ragazzi" e 43 giurati popolari. Per candidarsi come è necessario compilare il modulo dedicato che dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo. Seguirà un sorteggio della giuria popolare e la successiva consegna dei cinque libri finalisti. Il Plc torna ad animare l‘offerta culturale versiliese e non solo, confermandosi come uno dei pochi premi interamente dedicati soltanto alle opere di poesia, composte o tradotte in lingua italiana da autori e autrici viventi e pubblicate tra aprile 2022 e il marzo 2023. Anche per il 2023, infatti, il Premio Belluomini darà spazio e risalto alle più importanti opere poetiche italiane, oltre che ai componimenti dei ragazzi delle scuole nel format loro dedicato, "La Poesia dei Ragazzi", giunto ormai alla 17ª edizione.