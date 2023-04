Camaiore Potatura dei tigli "Così si toglie cibo alle api"

Sul Montemagno stanno potando i tigli: il consigliere comunale Mario Andreini protesta e contatta la Provincia. La potatura va eseguita, ma il modo adottato ‘distrugge l’ambiente per le api’. Cosi’ denuncia Andreini di Riformisti, noto apicoltore di Piazzano: in pratica il metodo di ‘taglio’ dei rami ucciderebbe il

futuro cibo prezioso per il mondo degli insetti. "Ho telefonato immediatamente al presidente Luca Menesini - afferma Andreini - per bloccare lo scempio: sono stati potati i tigli tutto intorno lasciandoli alti… Ciò priva le api di un nutrimento che i tigli forniscono causando davvero un grave danno ambientale. La potatura va bloccata". Menesini ha promesso di farlo subito. Se in giugno c’e’ silenzio, al tempo della profumata fioritura dei tigli, si possono infatti sentire le api che ronzano per raccogliere il nettare e trasformarlo in miele: capitozzare i tigli deve dunque seguire una tecnica precisa per evitare un danno enorme.