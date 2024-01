Camaiore Polemica sui progetti: "Scavalcati i professionisti locali"

"Come mai proprio l’Università di Firenze ha in mano tutti i progetti importanti di Camaiore?". A chiederselo è l’ex sindaco Fabio Pezzini, che pensa all’Arlecchino e Palazzo Littorio. "Senza nulla togliere all’eccellenza e professionalità dell’ateneo fiorentino - assicura Pezzini - pare che non esistano altri esperti locali in progetti architettonici. Dire che sono adirato è un eufemismo: si spendono 6 milioni per il Littorio senza l’iter della partecipazione. Non coinvolti in alcunché. Proprio non esiste la gente, le associazioni, i professionisti, gli enti vicini e cosi’ via: si saltano facendo intervenire questa terza entità, l’università di Firenze, che non ha legami con la nostra terra? Ma non si deve fare un bando cercando e seguendo indicazioni e stimoli dal consiglio comunale? Ma quali interessi ci sono sotto? Ma perché si chiama Firenze per gestire 20 milioni di euro? E allora le altre opere minori da eseguire?".

I.P.