Camaiore Piano delle asfaltature, sistemate le strade collinari

Prosegue il piano di rifacimenti delle strade predisposto dall’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi è stata completata l’asfaltatura di via del Leccio, a Montemagno. Adesso la strada, prima sconnessa e dissestata per un lungo tratto (220 metri), è nuovamente percorribile in sicurezza nella sua totalità. Si tratta del primo dei nove interventi di ripristino del manto stradale contenuti nel Piano straordinario delle asfaltature 2023. L’investimento totale di tutte le opere ammonta a circa 450mila euro. Nel frattempo, sono in fase di completamento i lavori anche in via di Campo nelle Seimiglia e in via Pertini a Nocchi (in località ‘Al di là dell’acqua’). Le altre operazioni già programmate dal Comune si concentrano su via Romboni e piazza Romboni, nel capoluogo, e a Lido di Camaiore su via Tasso, via Garibaldi (nel tratto compreso tra la via Italica e via Carducci), via Fossa dell’Abate (tra l’ingresso dell’idrovora e via dei Partigiani) e la rotatoria tra la via Italica e l’Aurelia.