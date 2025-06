"Camaiore per Tutti". Ecco il nuovo progetto contro ogni tipo di barriera

Il comune di Camaiore continua la sua marcia all’insegna delle politiche inclusive con la nascita di un tavolo comunale per il monitoraggio e l’abbattimento delle barriere architettoniche e, in generale, di attenzionamento per persone che si trovano in condizione di disabilità. Il progetto, che prenderà il nome di "CamaiorePerTutti", vuole porsi in ascolto di coloro che, quotidianamente, devono affrontare disagi dovuti alla loro condizione fisica.

Ad aderire al tavolo, che ha preso vita anche grazie allo stimolo del cittadino Paolo Marullo, saranno la Croce Verde di Lido di Camaiore, la Misericordia di Camaiore e Lido, Aipc, V.o.c.a. e il Consorzio di Promozione Turistica di Camaiore. Il tavolo è coordinato dalla consigliera comunale con delega alla promozione delle pari opportunità, Gloria D’Alessandro.

Il progetto si baserà soprattutto sulle segnalazioni che perverranno dalla cittadinanza riguardo alle eventuali necessità di intervento per ostacoli alla fruizione del territorio comunale da parte dei portatori di disabilità: un modo, quindi, di attuare sempre più il Peba, e cioè il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, strumento di pianificazione previsto dalla legge italiana, finalizzato a individuare e rimuovere le barriere architettoniche in edifici pubblici e spazi urbani, garantendo l’accessibilità per tutti i cittadini, inclusi quelli con disabilità.

Come primo passo, quindi, è stato deciso di aprire un indirizzo di posta elettronica dedicato ([email protected]), che raccoglierà le segnalazioni degli utenti e attiverà gli uffici competenti per le adeguate risposte.

"Si tratta di un’importante iniziativa con cui l’amministrazione vuole concretamente agire per avere un territorio sempre più libero da ostacoli maggiormente fruibile alle persone con disabilità – spiega la consigliera comunale di maggioranza Gloria D’Alessandro, che ha la delega alla promozione delle pari opportunità –; auspichiamo una continua e forte collaborazione della cittadinanza che, con segnalazioni e proposte, sarà fondamentale per raggiungere il nostro unico obiettivo: una Camaiore davvero alla portata di tutti".

