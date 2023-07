Camaiore, Partiti i Lavori per il Rifacimento delle Fognature Nere su Via Arginvecchio Nord e Via Antenna

Centomila euro per il rifacimento delle fognature nere di via Arginvecchio Nord e via Antenna. Sono partiti i lavori di Gaia su spinta del Comune di Camaiore, per un importante lavoro sui sottoservizi nelle due strade interne di Capezzano: l’opera prevede la posa di 400 metri lineari di nuove infrastrutture fognarie (200 metri su via Arginvecchio Nord e 200 metri su via dell’Antenna), e, al termine del cantiere, i tratti viari interessati saranno completamente riasfaltati. "Si tratta di un intervento che abbiamo voluto e richiesto con forza insieme agli abitanti della zona e che Gaia ha prontamente voluto concordare con noi. I lavori – spiega l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche – sono cruciali per superare alcune grandi criticità legate alla presenza di infrastrutture ormai datate e non più funzionali, che arrecavano gravi disagi ai residenti e che andavano sostituite. Man mano che l’opera proseguirà, verranno via via ripristinati gli allacci per rendere già fruibile questa nuova ed efficiente rete fognaria".