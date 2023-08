Camaiore Partecipazione, nascono le assemble di zona

Continua il percorso verso la nuova ’Partecipazione territoriale’: sono aperte le iscrizioni per i tre incontri di formazione che consentiranno di diventare componenti dei nuovi Coordinamenti di Zona. Dopo l’approvazione e l’illustrazione pubblica del nuovo regolamento scritto con l’aiuto delle indicazioni pervenute dai cittadini, è il momento di attuare le nuove regole, riorganizzando in particolare la partecipazione territoriale. Nascono le nuove ’Assemblee di Zona’, 11 in totale, in cui è suddiviso il territorio comunale: ad esse è assegnato il ruolo di collegamento, confronto, elaborazione e proposta fra le comunità locali e gli enti pubblici e le aziende territoriali. A curare i lavori di ciascuna assemblea i Coordinamenti di Zona, organi collegiali di promozione delle pratiche partecipative nel territorio di riferimento. Ai cittadini che intendono candidarsi come coordinatore, il Comune offre e propone un percorso di formazione (obbligatorio): tre incontri gratuiti per spiegare meglio il funzionamento delle nuove assemblee. Possono partecipare tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni.