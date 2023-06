Camaiore Pari Opportunità, aperti i termini per le candidature

Sono aperte le candidature per la Commissione comunale per le pari opportunità. La commissione, così come esplicitato nel regolamento dedicato, ha la finalità di promuovere le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne.

La commissione sarà composta, oltre che da figure istituzionali, anche da 10 membri esterni, tra cui almeno sette donne, eletti tra coloro che hanno presentato la propria candidatura. Per candidarsi è necessario essere cittadini del Comune ed essere in possesso di competenza ed esperienza nei vari settori del mondo del lavoro, nel mondo della famiglia e nei vari ambiti di intervento riconducibili a funzioni e compiti della commissione. È possibile presentare la propria candidatura attraverso l’apposito modulo di domanda entro le 13 del prossimo 4 luglio. L’avviso pubblico e il modulo sono scaricabili dal sito del Comune.