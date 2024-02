Camaiore pagherà 800 mila euro. Rinuncia alla causa da 4 milioni. Chiuso il contenzioso con la Sea

Pochi, maledetti e subito: 800 mila euro, che il Comune di Camaiore deve pagare immediatamente a Sea Ambiente per chiudere il contenzioso, come deciso ieri dall’assemblea dei soci. Subito di sicuro, maledetti forse, ma di certo non pochi. Con l’approvazione votata dal socio unico RetiAmbiente, rappresentato dal vicepresidente Gatti, sull’annosa diatriba scende un accordo tombale. Anche se l’amministrazione comunale di Viareggio aveva notificato a Sea, RetiAmbiente e Ato Costa Rifiuti una diffida a procedere.

Il contenzioso è nato anni fa quando Camaiore rescisse il contratto con Sea Ambiente e passò i servizi d’igiene del territorio a Ersu Spa. Sulla vicenda, è innegabile, sono state combattute guerre puniche e "piddiniche". Ci sono stati cause, sentenze, decreti ingiuntivi. La questione è stata seguita anche dal presidente di RetiAmbiente, Daniele Fortini, che inizialmente si era schierato contro Camaiore. Sea Ambiente durante la presidenza dell’avvocato Fabrizio Miracolo aveva chiesto ingenti risarcimenti a Camaiore: 1 milione e 800 mila euro per servizi resi e fatturati ma non pagati, e 4 milioni per danno di immagine (tutte le cifre sono all’ingrosso, date le modifiche avvenute nei conti, di sentenza in sentenza). Camaiore sosteneva che quei servizi (raccolta differenziata e spazzamento) non erano stati effettuati, o erano stati fatti male.

Sul danno d’immagine il giudice di primo grado ha negato la sussistenza del danno, e ha respinto l’istanza di Sea Ambiente. Con le prime soccombenze legali di Sea, la capofila ha iniziato a cambiare atteggiamento. Sea e RetiAmbiente si erano rivolte al Tar che ha dato ragione a Camaiore, hanno perso anche in sede civile, e il Consiglio di Stato ha eccepito detto che la competenza spettava al Tribunale civile, ma ha aggiunto che comunque aveva ragione Camaiore. Da qui la decisione di Fortini e Gatti di non sostenere più la richiesta dei 4 milioni, sulla stessa linea dell’amministratore unico di Sea Matteo Trumpy, succeduto nel frattempo a Miracolo.

Quanto al pagamento dei servizi, il giudice ha stabilito con decreti ingiuntivi che Camaiore versasse 373.794 euro a Sea, come avvenuto, oltre a 98.974 euro già erogati in precedenza. Restavano circa 1,2 milioni in conto capitale pretesi da Sea e ancora sub judice. Ma tutto s’è complicato con una perizia che aveva ridotto a 160 mila euro il credito residuo dell’azienda.

Camaiore – la questione era passata al sindaco Marcello Pierucci – a quel punto ha proposto la transazione tombale col pagamento dell’82% delle pretese residue extra perizia. Invece di 1 milione circa, 800 mila euro comprensivi di interessi e parziale ristoro delle spese legali. Ed è qui che la capogruppo RetiAmbiente, socio unico di Sea, ha cambiato linea. Critica contro la rescissione della giunta Del Dotto, che fu giudicata "immmotivata, ingiustificata e offensiva", ha accettato la transazione avanzata da Pierucci come "ragionevole, congrua e opportuna". Però Miracolo era contrario e fu revocato e sostituito con Trumpy.

Il Ctu (consulente tecnico unico) nominato dal Tribunale ha periziato le fatture inevase dei servizi di Sea, sostenendo che le unice somme certe a carico di Camaiore ammontavano a 160 mila euro. All’udienza fissata lunedì prossimo, se così il giudice avesse sentenziato, Sea avrebbe ottenuto queste briciole a fronte di un incasso certo molto superiore. Da qui il sì alla transazione. Subito 800 mila euro, fine della causa, e in cassa una somma cinque volte superiore a quella paventata dalla perizia. Ma, ovviamente, addio ai 4 milioni di danni non riconosciuti dalle precedenti sentenze. "La transazione era l’auspicio di Retiambiente – ha detto ieri il vicepresidente Maurizio Gatti – al fine di ripartire lavorando nel modo più sereno e con l’intento di ricreare un percorso condiviso e costruttivo, anche assieme al Comune di Viareggio".

Beppe Nelli