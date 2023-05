Camaiore Nidi d’infanzia, online le graduatorie 202324

Sono uscite le graduatorie per i nidi d’infanzia comunali di Camaiore ‘Girotondo’, ‘Mafalda’ e ‘Scrigno’. Le liste relative all’anno educativo 202324 sono consultabili sul sito dell’ente. Per coloro che, residenti a Camaiore, hanno un Isee in corso di validità per l’anno 2023 inferiore a 14mila euro, c’è ancora tempo fino al 31 luglio per farsi rilasciare da un Caf la certificazione del bambino. Il valore Isee sarà acquisito automaticamente dall’ente tramite il portale dell’Inps. Alle famiglie che, entro il 31 luglio, non fossero riuscite a presentare la dichiarazione Isee all’Inps o non volessero rendere disponibile all’ente il valore, sarà applicata la tariffa intera, senza alcuna agevolazione. L’ufficio scuola del Comune è a disposizione per chiarimenti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (0584986 262 o 205).

RedViar