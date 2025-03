Camaiore Medici di famiglia. Entra in servizio il dottor Salamone

Si potenzia l’organico dei medici di base che operano a Camaiore. A partire da mercoledì 26 marzo, prenderà servizio come medico di famiglia Gabriele Salamone, che terrà il proprio ambulatorio in via Oberdan 39. L’Asl ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del proprio medico di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario, utilizzando una delle seguenti modalità: il portale ’Cambiamedico’ sul sito dell’Asl Nord Ovest; il portale ’Open Toscana’, l’app ’Toscana Salute’, i totem ’PuntoSì’ presenti sul territorio; o ancora inviando una richiesta per mail oppure utilizzando il modulo online. Chi preferisse una procedura vis-à-vis può recarsi a uno degli sportelli aperti al pubblico presenti sul territorio.