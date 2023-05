Camaiore Maurizio Bendinelli entra nella famiglia di "Secco"

Il gruppo Secco ha un nuovo store manager per il suo locale di Camaiore: Maurizio Bendinelli. A un anno dall’apertura, il locale si potenzia dunque con la figura di spicco della movida versiliese, con l’obiettivo di coinvolgere sempre di più il Secco con il territorio e renderlo un punto di riferimento per la Versilia. Il locale inaugurerà domani la stagione estiva, nel corso della quale sarà dato spazio a eventi dedicati al mondo del buon cibo, delle bollicine italiane e dell’intrattenimento. Il ristorante sarà aperto tutti i giorni con con l’aperitivo a partire dalle 17,30, con gli ambienti resi frizzanti dalla selezione musicale dei dj di Secco. Un altro fattore su cui il locale punterà con decisione è l’italianità dei propri prodotti, sia per quel che riguarda le materie prime da usare in cucina, sia per la selezione di bollicine.

RedViar