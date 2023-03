Camaiore-Massarosa Maxi-rogo, fondi per le aziende danneggiate

È in arrivo il sostegno ai costi di ripristino e ristrutturazione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte dall’incendio dello scorso luglio. Dopo il riconoscimento da parte del Ministero della eccezionale e particolare gravità degli eventi, la giunta regionale ha attivato un bando che prevede una dotazione da circa 2,7 milioni di euro. Le risorse permetteranno alle aziende che faranno domanda di sostenere i costi di ripristino o ricostruzione delle strutture danneggiate o distrutte, compreso l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e il ripristino di miglioramenti fondiari danneggiati. Il contributo sarà destinato alle aziende che hanno subìto danni per almeno il 30 per cento del loro potenziale produttivo, e che potranno richiedere fino al cento per cento dei costi di ripristino. La percentuale di contribuzione potrà essere diminuita per riconoscere un indennizzo a tutte le aziende danneggiate la cui domanda risulterà ammissibile, con minimale di 5mila euro e massimale di 200mila.