Camaiore al buio per ore: soppia la rabbia della gente. Anziani e malati in difficoltà

Camaiore, 28 gennaio 2024 – Buio e freddo per intere giornate: la crociata dei cittadini colpisce Enel per un doppio disagio grave creato a mezza cittadina. Telefonate, ansia e corse in piazza: tra giovedì e venerdì intere zone di Camaiore sono rimaste senza elettricità, senza riscaldamento, salvo caminetti o altro, ma soprattutto senza la corrente che serve agli ammalati, magari anziani e curati con strumenti elettrici, ai bambini piccoli, alle attività, insomma a un mondo di persone specie fragili.

Il giovedì gli avvisi in giro erano all’ultimo tuffo e comunque non in tutte le strade interessate dal black out dalle 13.30 alle 20.30: sette ore di secco stop. Molti sono scesi in piazza e poi alla cabina Enel, ma gli interventi dovevano necessariamente essere terminati prima di ‘riaccendere’. Venerdì è andata anche peggio: nella zona Vado, Casoli, Lombrici si doveva riattivare la corrente intorno alle 16.30, ma niente da fare e anche qui è riapparsa dopo le 20.

Il sindaco Marcello Pierucci ha chiamato Enel e si schiera con i cittadini: “Hanno ragione - assicura - non si può mettere a rischio la salute delle persone, degli anziani….”.

Il titolare del ristorante Emilio e Bona, Massimiliano Cappelli, ha dovuto chiamare tutti i clienti, disdire le prenotazioni e gettare via il cibo. Ha diritto a chiedere i danni. E con lui molti altri. Enel si difende: “Il 25 gennaio è stata effettuata un’interruzione urgente del servizio elettrico, nell’area di via Roma, via XX Settembre, via Tabarrani, via delle Muretta fino a piazza Romboni e dintorni - spiega la nota - per la sostituzione di apparecchiature, all’interno della cabina elettrica, danneggiate e che necessitavano di riparazione immediata, onde evitare un disservizio di ben più lunga durata.

Per questo motivo, i tecnici di E-Distribuzione hanno diffuso un avviso urgente, cosiddetto a 24 ore, per eseguire i lavori giovedì dalle 13:30 con conclusione per le 21, ma le operazioni si sono concluse un po’ prima - prosegue la nota Enel - Per venerdì, nell’area compresa tra Casoli, Metato, Candalla, Falcigoli e parte di Lombrici, invece è accaduto che al termine dei lavori programmati, iniziati al mattino con fine ipotizzata entro le 16:30, si sia verificato un danneggiamento ad un sezionatore nella cabina di Lombrici, cosicché parte della clientela è rimasta disalimentata e si è reso necessario un intervento aggiuntivo per la sola frazione di Lombrici, terminato poco prima delle 20:00. E-Distribuzione si scusa per il disagio e rimane a disposizione di cittadini e istituzioni per tutti i chiarimenti e gli approfondimenti del caso”.

Isabella Piaceri