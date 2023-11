Camaiore Lido si veste a festa. Domani l’accensione delle luci

Lido di Camaiore si appresta a vivere un Natale da protagonista. Domani alle 17 si terrà la cerimonia di accensione delle illuminazioni natalizie. Un impegno importante delle categorie, sostenuto dall’amministrazione, che ha permesso l’allestimento delle luci sulla passeggiata e in molte strade tra cui Viale Colombo, via del Fortino, via Gigliotti, via Italica, via del Secco. Le luci si accenderanno in contemporanea nel momento in cui l’amministrazione, insieme ai presidenti delle associaizoni di categoria (commercianti, balneari e albergatori) e al Consorzio di promozione Turistica, accenderà simbolicamente l’installazione luminosa in Piazza del Pontile, la grande stella diventata simbolo del Natale a Lido. Sempre al Pontile l’albero di Natale completerà un set molto amato, che lo scorso anno ha fatto il giro dei social tra selfie e scatti ricordo. L’accensione delle illuminazioni natalizie sarà solo il primo atto di un ricco calendario di eventi che sarà presentato nei prossimi giorni e che per tutto dicembre animerà il lungomare con spettacoli, musica ed intrattenimento.