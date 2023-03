Camaiore L’Europa e le case green Bocciata la mozione della Lega

La Lega camaiorese punta il dito contro la maggioranza all’indomani del consiglio comunale. "Con l’appoggio di tutta la destra, abbiamo presentato in consiglio la mozione che chiedeva al sindaco e alla giunta di schierarsi contro le direttive europee sulle case green – spiega il capogruppo Andrea Pellegrini –; invece di discutere seriamente e cercare di capire quali fossero le nostre intenzioni, hanno attaccato la mozione con argomenti non inerenti". Ma cosa voleva sottolineare il Carroccio? "L’imposizione a dover intervenire sulle nostre abitazioni che tanti stanno ancora pagando – continua Pellegrini –; dover affrontare gli interventi richiesti per adeguarci sarebbe un salasso che tanto non possono permettersi, col rischio di veder andare in fumo anni di sacrifici. Come sempre, questa sinistra fa finta di preoccuparsi per i cittadini, invece fa solo demagogia. È bene che i cittadini di Camaiore sappiano che se questa legge dovesse passare, possono solo ringraziare la sinistra che governa il nostro Comune".