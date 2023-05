Camaiore Lari (Fdi) sul bilancio: "Prova l’immobilismo della giunta"

"Il consuntivo del Comune ha fatto emergere l’immobilismo di questa amministrazione". A sostenerlo è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Rita Lari. "Un immobilismo dimostrato dai numeri – spiega –: nel consuntivo ’22 si registrano incassi di permessi a costruire e accensione di mutui per importi addirittura inferiori al periodo 2020, quando tutto il mondo si è fermato a causa della pandemia. Significa quindi che lo sviluppo del nostro territorio e la sua cura sono rimasti indietro. Con un disavanzo addirittura da ricalcolare, che ha origine negli anni 2015-2016, ci siamo visti nuovamente recapitare a metà aprile un altro rilievo da parte della Corte dei Conti, anche per le annualità 2017-2018-2019. A quanto pare la prudenza e l’oculatezza nella gestione del bilancio, tanto ostentata dalla maggioranza, non hanno grandi effetti. C’è quindi da chiedersi quando i conti saranno messi al pulito una volta per tutte, perché si amministrano i soldi di tutti i cittadini, questo deve essere ben chiaro".