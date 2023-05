Camaiore L’alta quota porta nuove risorse

Nuove risorse in arrivo a Camaiore. Il Comune ha una parte di territorio collinare e montana, riconosciuta ai fini regionali come "territorio montano". La nuova programmazione economica europea 2023-27, a seguito di un attento lavoro portato avanti negli anni, riconosce questa particolarità e rende possibile a Camaiore, alle aziende e a tutti gli operatori economici, rientrare a pieno titolo tra le aree eligibili per l’applicazione della progettualità "Leader". Questo importante risultato è una condizione favorevole per attrarre nuovi investimenti e sviluppo nell’area collinare e montana, nei paesi e nelle campagne, senza dimenticare le aziende e le realtà produttive che vi operano o che, anche grazie a questa possibilità, potranno nascervi. Alla base del metodo di progettazione "Leader" c’è una forte pratica di partecipazione e condivisione di obiettivi, relazioni e strategie di investimento. E proprio delle progettualità da sviluppare si è parlato con il Gal Montagnappennino, i tecnici della Regione, i rappresentanti dei territorio che come Camaiore entrano a far parte per la prima volta del metodo "Leader" e il presidente della Provincia Luca Menesini. Per l’amministrazione camaiorese, era presente l’assessore all’urbanistica e alle opere strategiche Iacopo Menchetti.