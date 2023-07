Camaiore La via dell’arte I fondi liberi ospitano le mostre

Si apre oggi alle 18 la terza edizione de La via dell’arte a Camaiore. Manifestazione voluta dall’amministrazione Pierucci l’evento vede la partecipazione di oltre 25 artisti provenienti da diverse parti d’Italia che per tre settimane si insedieranno nei fondi liberi del centro storico camaiorese dando vita a un vero e proprio “laboratorio artistico”. Un’occasione per il pubblico estivo che trascorre le vacanze in Versilia per trascorrere delle serate all’insegna dell’arte e del buon cibo, laboratori per bambini ai quali verranno dedicati due fine settimana di giochi e colori. Infine due serate dedicate alla beneficenza con la briscola in piazza. Tutto questo in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, con Canale 88 e 50 Canale, organizzazione a cura dell’associazione Il Minotauro. Una bella iniziativa che si incasella con altri eventi che si susseguiranno tra fine luglio e metà agosto a Camaiore e che offrono ai visitatori di trascorrere belle serate tra arte, sport e musica.