Camaiore La sosta selvaggia nel parcheggio ancora gratuito

Parcheggio selvaggio al Ponte di Carignoni: macchine ammaccate ed interventi della Polizia municipale. Bianco e preso d’assalto: il piccolo parcheggio al di là del ponte, appena fuori dal centro storico, non riesce a contenere le auto: dopo il passaggio degli stalli intorno al centro quasi tutti a ‘strisce blu’ salvo quelli dell’area x Sem, la piazzola gratuita in questione vede mezzi parcheggiati selvaggiamente e quindi a rischio. Giorni fa una cittadina ha denunciato sui social un grave danno alla propria auto per una manovra di altro mezzo lasciato troppo a ridosso. Altri, per uscire dal parcheggio, sono costretti a chiamare i vigili dato che non hanno spazio sufficiente per girare o guidare senza urti, nonostante siano regolarmente in sosta dentro le strisce bianche: insomma, un caos. Urge un intervento per aumentare il disegno di altri stalli con dimensioni e distanze regolari che permettano manovre libere e senza scontri.