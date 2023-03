Camaiore La Lega sul mercato "I banchi su uno stallo per disabili"

Uno stallo per disabili in più da realizzare davanti al parcheggio della piscina. E’ quanto chiede la Lega di Camaiore. "A distanza di un mese – dice Andrea Pellegrini – la promessa fatta in consiglio comunale dall’assessore Favilla, della realizzazione di uno stallo aggiuntivo per disabili, non è stato fatto ancora nulla. La richiesta nasceva dal fatto che lo stallo già esistente il venerdì viene occupato dai banchetti del mercato. Se è vero come detto dall’assessore Favilla che i disabili possono parcheggiare ovunque, ci tengo a precisare che per vari motivi che forse sono sfuggiti alla sua riflessione non tutti i disabili possono parcheggiare ovunque. Sia per motivi di spazio che logistici, specialmente se hanno bisogno di ausili.Comunque resto sbalordito che per fare due strisce ci voglia così tanto tempo. Questo per quanto mi riguarda è la dimostrazione lampante di come la sinistra si spende per la disabilità: a parole sono tutti bravi, anzi danno lezioni. Poi i fatti sono sotto gli occhi di tutti".