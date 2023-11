Camaiore La frana di Fibbialla: "Mal transennata e non protetta"

Frana di Fibbialla: l’ex consigliere Andrea Andreini teme per la salute della comunità. "Transennata male e poco protetta": così anche l’ex sindaco Giampaolo Bertola descrive l’area pericolosa dello smottamento avvenuto tre giorni fa nel borgo collinare delle Seimiglia. Ieri era sul posto con Andreini, ex consigliere di circoscrizione ai tempi della sua giunta. Gli abitanti hanno paura dato che tutto l’intervento è stato rinviato a domani e se pioverà, come pare emergere dalle previsioni, sarà davvero un bel rischio: "Non ci sentiamo protetti – dice Andreini – i tecnici comunali non sono venuti sul posto e non ci sembra che l’assessore Iacopo Menchetti si sia preoccupato troppo: le transenne che delimitano la zona pericolosa non sono sistemate a regola d’arte in base al concreto pericolo…". In sostanza si teme che possa accadere l’irreparabile e che si ritardi nell’agire per il bene dei cittadini.