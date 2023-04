Camaiore La denuncia di Fdi "La maggioranza fa revisionismo"

"La maggioranza si macchia di revisionismo storico". La consigliera di Fratelli d’Italia Cinzia Romboni stigmatizza la decisione del consiglio comunale di non approvare la sua mozione per l’intitolazione di una via o di una piazza a Norma Cossetto, la giovane istriana che ha subìto sulla sua pelle gli orrori della guerra sul confine slavo durante la seconda guerra mondiale. "In un clima di totale chiusura, la nostra proposta è stata respinta dalla maggioranza – spiega Romboni –, un atteggiamento che ci ha lasciato sinceramente sbigottiti e amareggiati. Pensavamo che la nostra mozione sarebbe stata accolta dall’intero consiglio, per ricordare e riconoscere il coraggio e il sacrificio di questa giovane donna, che nel 2005 è stata insignita dal Presidente Ciampi della medaglia d’oro al merito civile. La maggioranza non ha ritenuto Cossetto ’degna’ di un’intitolazione per motivi gretti: dal fatto che non fosse originaria del nostro territorio alla sua presunta appartenenza al fascismo. Questo è revisionismo storico".