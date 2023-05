Camaiore La denuncia della Lega "Nessuna manutenzione allo stadio"

Il consigliere comunale della Lega Andrea Pellegrini punzecchia l’amministrazione sul tema dello stadio. "A dicembre abbiamo fatto un sopralluogo allo stadio con la commissione lavori pubblici – racconta –; abbiamo riscontrato le molteplici criticità, alcune delle quali non di poco conto, specialmente sulla copertura delle tribune, viste anche le diverse infiltrazioni d’acqua che deteriorano sempre più il cemento e sia su altri interventi. Come da loro promesso il lavoro più urgente della copertura delle tribune e del loro consolidamento sarebbero stati eseguiti in breve tempo. Passati ormai diversi mesi e soprattutto in vista di alcuni importanti eventi sportivi che interesseranno lo stadio, che fine hanno fatto le promesse? Non ci sono più i fondi annunciati? Parliamo tanto di sicurezza, ma qui è garantita? Mi auguro che i lavori possano partire al più presto, senza trovare scusanti – conclude l’esponente del Carroccio – visto che i tempi ci sono stati e tutti gli organi competenti erano al corrente".