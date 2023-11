Camaiore La chiocciola Slow Food. Assegnata a un piccolo ristorante

A Camaiore, davanti al settecentesco teatro dell’Olivo, un piccolo ristorante, il Quinto Quarto, conquista la chiocciola Slow Food. Ha messo in pratica principi di cucina regalando una ristorazione buona, pulita e giusta. In soli due anni sono riusciti a guadagnarsi l’ambita chiocciola slow food il cuciniere Nicola Cortopassi e Sara Biancalana, giovane e preparata ostessa, che propongo ottime materie prime. La carne è di razza garfagnina e da Pisa arriva il mucco pisano, il pesce è fresco e non banale perché è quello che si chiama dimenticato, nobile. Le verdure sono dei contadini della Versilia, i formaggi di pastori della Lunigiana, il miele da Stiava… insomma, tutte le materie prime sono accuratamente selezionate, spesso biologiche e prodotte da piccole o piccolissime aziende. Un viaggio infinto nei dintorni della lucchesia e della Lunigiana per il vino e il menù cambia ogni tre mesi in base alla stagionalità.