Camaiore ’Kairos’ vola in Kosovo. Firmato accordo per la ricerca

È stato firmato venerdì 1° marzo il protocollo di cooperazione internazionale tra l’associazione Kairos Osteopatia e medicine integrate e l’ospedale universitario di Pristina: l’accordo biennale autorizza i trattamenti osteopatici ai bambini ricoverati in ogni reparto dell’ospedale Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës da parte degli osteopati pediatrici Kairos. Il memorandum é stato firmato dal dottor Tommaso Ferroni, presidente di Kairos, e il vicedirettore generale dell’ospedale Osman Hajdari, in presenza del consigliere del ministero della salute del Kosovo Mentor Hyseni. L’atto apre le porte a una cooperazione internazionale riconosciuta a livello ministeriale, basata su clinica, ricerca e formazione. Il progetto si sviluppa nell’ottica della ricerca scientifica. Dopo ogni trattamento vengono raccolti i dati anagrafici, anamnestici e osteopatici in un software dedicato, in modo da poter preparare nel tempo uno studio riconosciuto a livello internazionale. Parallelamente, viene formato il personale locale.