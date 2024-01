Camaiore Infioratori in carcere. Applausi per la loro Sacra Famiglia

Gli Infioratori realizzano un’opera nel carcere di San Giorgio a Lucca. Una sacra famiglia che celebra le festività in questi giorni rallegra gli ambienti del carcere: Angelo Tabarrani, presidente degli Infioratori, ha raggruppato alcuni dei suoi artisti, che tanti allori hanno collezionato in Europa, e la mattina del 5 gennaio si è recato a Lucca per eseguire questo quadro. Un significato speciale per questa tradizione che ogni anno incanta i visitatori durante la festa del Corpus Domini in giugno e che viaggia mietendo premi e successi ovunque. Con Tabarrani c’erano: Francesca D’Agliano, Tommaso Da Castagnori, Leonardo Benassi ed Amelia Corso, tutti provenienti dall’Accademia delle Belle Arti di Carrara. Ma soprattutto c’erano i detenuti che hanno collaborato all’opera con grande entusiasmo. “Una bella esperienza che ripeteremo - assicura Tabarrani - per significato e passione. Voglio ringraziare la direzione, le guardie carcerarie e il cappellano, ma in primis i detenuti che hanno lavorato con noi con immenso impegno”.