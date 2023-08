Camaiore Il pacchetto Scuola Un aiuto alle famiglie bisognose

Un aiuto concreto alle famiglie per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici. Il Comune di Camaiore promuove anche per l’anno 2023-2024 il bando della Regione Toscana denominato “Pacchetto scuola”: un beneficio economico per gli studenti iscritti alle scuole scuole secondarie di primo e secondo grado, nel medesimo anno scolastico. Possono richiedere l’incentivo economico le famiglie e gli studenti di età non superiore a 20 anni e 364 giorni (da considerarsi alla data del 22 settembre 2023), residenti nel Comune di Camaiore, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 15.748,78. Le domande di ammissione al bando dovranno essere presentate esclusivamente on line sul portale camaiore.ecivisi.it e dovranno pervenire dal 25 agosto al 22 settembre 2023. Tutte le informazioni sul sito istituzionale del Comune di Camaiore.