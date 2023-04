Camaiore Il Giro d’Italia I dubbi di FdI: "Quali iniziative?"

A metà maggio il Giro d’Italia farà tappa a Camaiore. E Fratelli d’Italia ha paura che il Comune non si faccia trovare pronto. "Sappiamo che stanno cercando contributi per sponsorizzare i vari eventi – spiega la consigliera comunale Cinzia Romboni – ma non sappiamo ancora quali siano le iniziative in programma. Ben venga la collaborazione e la sponsorizzazione da parte dei privati, ma questo percorso doveva essere avviato molto prima, non certo così a ridosso. Per questa amministrazione, la progettualità rimane un’utopia. Eppure, non sarebbe stato così difficile lavorare con un minimo di programmazione – continua Romboni –; Viareggio ha già iniziato a pubblicizzare gli eventi in calendario, mentre Camaiore, a poco più di un mese dal Giro, sta ancora cercando sponsor. Ci sarebbe stato tutto il tempo per predisporre una serie di iniziative collaterali, magari anche coinvolgendo le varie categorie, ma purtroppo, ancora una volta, l’improvvisazione e la raffazzonatura rimangono le linee guida dell’amministrazione Pierucci".