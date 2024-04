Camaiore I gazebo di Forza Italia. Via alla campagna di tesseramento

Forza Italia lancia la campagna di tesseramento per il 2024, e lo fa con i gazebo che verranno organizzati in diverse zone del territorio al mattino, dalle 9 alle 13. Ecco il calendario in Versilia: a Pietrasanta oggi e sabato 13 aprile al mercato di Tonfano in via Cairoli, sempre sabato 13 aprile a Lido di Camaiore vicino al Pontile; e martedì 16 aprile in piazza del mercato a Massarosa. Si tratta di due settimane consecutive, che puntano ad aumentare il numero di iscritti al partito e a migliorare ostantemente l’organizzazione. "Abbiamo organizzato i gazebo per invitare tutti i nostri sostenitori a tesserarsi – spiega il segretario provinciale Carlo Bigongiari –; gazebo ai quali saranno presenti gli amministratori di Forza Italia e durante i quali condivideremo e ribadiremo le linee guida del nostro movimento politico, perché rimaniamo il punto di riferimento per tutti quei cittadini moderati e liberali che riconoscono Forza Italia come l’asse portante del centrodestra".