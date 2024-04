Camaiore Giornata dell’autismo. Le attività di sensibilizzazione

In occasione della Giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo, il Comune ha articolato la sua attività di sensibilizzazione in due direzioni: la Commissione pari opportunità, di concerto con l’amministrazione, ha realizzato un breve filmato per sensibilizzare sul tema e promuovere l’inclusione e la comprensione delle persone autistiche, oltre che la ricerca e la diagnosi per contrastare la discriminazione e l’isolamento di cui sono ancora oggi vittime. L’altra attività di sensibilizzazione ha riguardato la torre civica del capoluogo, che per l’occasione è stata colorata di blu, colore ufficiale della Giornata. La conclusione del percorso intrapreso dal Comune sul tema dell’autismo è lo spettacolo "Il sogno di Akakij", a cura della compagnia ‘Le Beffe Teatro Aps’, in programma domani alle 21 al Teatro dell’Olivo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione ‘Quelli che non’, che da anni si occupa di progetti inclusivi destinati a bambini e ragazzi con disabilità cognitive che rientrano nello spettro autistico.