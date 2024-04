Camaiore Futuro dell’auto medica. Approvato odg di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia esprime "grande soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno relativo alla necessità dell’auto medica". A tracciare il bilancio della votazione è la consigliera Claudia Bonuccelli. "Siamo estremamente soddisfatti che sia stata approvata all’unanimità la ferma opposizione di Camaiore all’introduzione dell’ambulanza con infermiere al posto dell’auto con medico a bordo – commenta –; durante il consiglio comunale è stata presentata da Riccardo Erra, primo firmatario, una petizione, firmata da quasi 400 cittadini, che chiede di bloccare la sostituzione dell’auto medica. Un argomento su cui siamo totalmente d’accordo e che riteniamo molto importante. Su queste premesse, abbiamo presentato il relativo ordine del giorno, per dare la possibilità al consiglio di esprimere il proprio voto. Il sindaco Pierucci si è dichiarato disponibile alla votazione del nostro ordine del giorno, ma non alla sua discussione. Al di là dei comportamenti ambigui, rimane l’importante presa di posizione di Camaiore".