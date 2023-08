Camaiore Furto in abitazione Rubati anche i giochi dei ragazzi

Furto ieri in una casa alla Pieve: in pieno giorno i ladri sono entrati nell’abitazione di una donna, madre di due figli e molto conosciuta per l’impegno come volontaria e nella scuola. La casa si trova alla Pieve, nella prima collina sopra Camaiore: i malviventi hanno rovistato ovunque. Ieri la donna ha denunciato il furto sui social scrivendo: “No comment” come a dire che, anche durante le ore del giorno, i ladri non hanno alcun timore di introdursi nelle case. Purtroppo episodi di questo genere aumentano, specie in estate quando le famiglie si assentano maggiormente da casa. “Di solito il lunedì sono in casa - racconta la proprietaria - ma ieri ho avuto un imprevisto… Per fortuna ho ‘salvato’ i miei braccialetti come già nel 2017….”. La donna aveva infatti subito un furto anche sei anni fa. Ieri i ladri hanno arraffato una borsa firmata, i joy stick e le cuffie della Play Station dei ragazzi. Hanno danneggiato mobili e la finestra sul retro da cui sono entrati.

I.P.