Camaiore Frana in via dei Norcini. La carreggiata è stata stabilizzata

Proseguono speditamente i lavori per il ripristino della frana di via dei Norcini, nella frazione di Gombitelli. Nei giorni scorsi, è terminata la gettata dei micropali, che adesso stabilizzeranno la nuova carreggiata con i loro dodici metri di profondità, insieme ai tiranti che affonderanno nel versante per ben trentacinque metri. Inoltre, è già stata effettuata la pulizia della vegetazione infestante dell’intera scarpata, che sarà poi protetta da una nuova rete metallica rinforzata, ed è andata a buon fine la rimozione dei geoblocchi installati a suo tempo per la messa in sicurezza temporanea, che restringevano lo spazio della carreggiata. Adesso, restano da realizzare un nuovo muro di contenimento, che sarò costruito in cemento armato, e un nuovo guardrail protettivo. L’investimento ammonta complessivamente a 250mila euro, finanziati tramite un bando del Piano di ripresa e resilienza vinto dal Comune.