Camaiore Frana di Fibbialla. Terminati i lavori di ripristino

Per la frana di Fibbialla sono terminati i lavori di ripristino. Si era verificata nella notte del 10 novembre scorso. Fin da subito era stata messa in sicurezza provvisoria la strada per riaprirla al transito: alle prime operazioni di smantellamento del materiale d’ingombro e la pulizia completa della carreggiata, seguì l’installazione di una linea di geoblocchi di contenimento. Dopo due settimane partì il cantiere per il ripristino definitivo del versante ceduto. Dopo una lunga e complessa pulizia della scarpata dalla vegetazione, dai detriti o materiale instabile, è stata messa in posa, per tutto il fronte di quasi 20 metri una nuova rete paramassi, ancorata con chiodature e armata con funi in acciaio. Un intervento tempestivo che ha richiesto un investimento di circa 100 mila euro. “Si tratta di un versante che già negli anni passati ha fatto registrare problemi e disagi: adesso è finalmente messo in sicurezza con un intervento durevole nel tempo” assicura l’assessore ai Lavori Pubblici Graziano Dalle Luche.