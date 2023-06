Camaiore Festa della Repubblica con la ’Puccini’ il coro ’Marchetti’

La Festa della Repubblica si festeggia in piazza San Bernardino con la Filarmonica Puccini, che stasera alle 21 si esibirà in concerto sotto la direzione del maestro Emanuele Lovi con la partecipazione del coro ’Beata Assunta Marchetti’. Le novità di quest’anno saranno l’omaggio ai cent’anni dell’Aeronautica militare con Luca Gherardi e le nuove voci del coro intitolato alla Beata Marchetti. "Abbiamo accolto con piacere l’invito della Filarmonica e del Coro – commenta Katia Corfini del Gruppo GoVersilia –; conosciamo il Maestro Lovi e la Maestra Ceragioli da tempo; sono stati gli elementi trainanti di questa bella iniziativa. Siamo certi che molti degli spettatori si alzeranno in piedi e con la mano sul cuore si uniranno al coro. L’inno di Mameli per noi è una poesia e poi è un inno nazionale che, se cantato in coro, è capace di aprire cuori e menti. Quel coro dove ognuno ascolta la voce degli altri per moderare la propria affinché il canto di un popolo sia quello di una sola persona".