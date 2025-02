Camaiore Fdi attacca: "Consiglio bypassato"

La consigliera di Fratelli d’Italia Rita Lari attacca l’amministrazione: "Disattese le norme relative alle competenze del consiglio comunale". Nello specifico, "siamo a febbraio – spiega la consigliera – e il piano programmatico triennale della Pluriservizi non è ancora passato in consiglio. Si dirà che i lavori vengono fatti, ma si tratta di interventi fatti con molto ritardo e al di sotto della soglia di 150mila euro, che esulano quindi dalle competenze del consiglio, ma la stessa cosa non vale per le linee programmatiche triennali dell’azienda. Non è solo una questione tecnica, ma soprattutto politica. Non si può accettare che prevalga il personalismo del sindaco, che può fare o disfare a suo piacimento indisturbato perché nessuno osa contraddirlo".

"A dicembre è stata respinta la mozione in cui chiedevamo la revisione degli rapporti reciproci dare avere tra azienda e Comune – continua Lari –; dietro tutta la demagogia di aver risanato l’azienda, c’è in realtà un impegno molto gravoso da parte del Comune, quello di dover versare all’azienda un milione e mezzo in 15 anni. Sono ad oggi dovuti ancora 700mila euro. Ma ci sono anche altre questioni che nessuno riferisce nella massima assise del nostro Comune, occorre chiarire che cosa si intende fare circa la gestione della spiaggia libera scaduta, c’è da segnalare la riduzione dell’affluenza dei bimbi nei centri estivi di circa il 30 per cento nel 2024. Troppo alte le tariffe? Oppure come verrà rinnovata la convezione con la Dds a cui sono affidati alcuni servizi? Ci dobbiamo continuare a sorbire le ingenti perdite del palasport che si aggirano intorno ad oltre 200mila euro all’ anno o il degrado dei cimiteri?".