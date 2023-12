Camaiore Dopo i lavori allo Sterpi. Campo in sintetico da smaltire

In occasione dei lavori di restyling al campo sportivo di Sterpi, il vecchio manto sintetico, ormai deteriorato e quindi inutilizzabile, è stato rimosso, ma l’amministrazione comunale non ha ancora provveduto al suo smaltimento. "L’erba sintetica tolta, in un primo momento, è stata abbandonata nella strada adiacente - spiega Cinzia Romboni, consigliera comunale di Fratelli d’Italia - solo dopo nostre diverse sollecitazioni è stata spostata in un magazzino comunale. Ricordo che il manto sintetico rientra nella categoria dei rifiuti speciali, che prevedono uno specifico iter, con precisi tempi da rispettare, proprio per i potenziali rischi ambientali connessi. Ma nella gara relativa ai lavori al campo sportivo non è previsto lo smaltimento dell’erba sintetica. Visti i ritardi già accumulati e tenendo conto che questi rifiuti sono già stati abbandonati all’aperto, in strada, in modo inopportuno, sollecitiamo l’amministrazione Pierucci, perché affronti al più presto la questione".