Camaiore Docufilm sul ciclismo sbarca alla Camera dei Deputati

Sarà presentato oggi alle 15,30 alla Camera dei Deputati (nell’Auletta dei Parlamentari) il documentario di Gualtiero Lami e Andrea Genovali "Una gemma di raro prestigio: il ciclismo a Camaiore 1948-2022", prodotto da Hop Frog Tv in collaborazione col Comune. Il documentario ripercorre la lunga storia di una fra le più importanti corse ciclistiche del calendario mondiale professionistico fino al 2014, dopo questa data si trasforma nella prima tappa della Tirreno-Adriatico. La presentazione è stata resa possibile dalla preziosa collaborazione con la deputata versiliese Deborah Bergamini e vedrà la presenza del Presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò. Insieme a Bergamini e Malagò saranno presenti il sindaco di Camaiore Marcello Pieruccetti con una numerosa delegazione in rappresentanza del Comune, il regista Gualtiero Lami e lo sceneggiatore Andrea Genovali, in veste di moderatore dell’appuntamento. Il documentario è ricco di immagini di archivio e di interviste esclusive ad alcuni fra i più forti campioni che hanno vinto il "Città di Camaiore".