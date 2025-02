Camaiore Diritti degli animali. Sarà istituita la figura del garante

Sarà istituita la figura del garante degli animali a Camaiore. Nei giorni scorsi, il consiglio comunale ha approvato una mozione in tal senso presentata dalla consigliera di Fratelli d’Italia Cinzia Romboni.

"Circa un anno fa, abbiamo presentato una mozione per istituire la figura del garante e l’apertura di uno sportello dedicato agli animali d’affezione – spiega Romboni –; finalmente è stato approvato il regolamento che disciplina i compiti, le funzioni e le prerogative del garante e le modalità per la sua individuazione.

In questo modo potranno essere attuati interventi per la salvaguardia dei nostri animali da affezione, il tutto senza costi per il bilancio. Il nostro Comune avrà uno strumento concreto per monitorare e promuovere i diritti degli animali, intervenendo di fronte a eventuali violazioni, dai maltrattamenti agli abbandoni.

Per noi – conclude Romboni – rappresenta il raggiungimento di un obiettivo significativo, una dimostrazione concreta del lavoro che stiamo svolgendo sul territorio e di come la politica possa agire concretamente per tutta comunità".